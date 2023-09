Das monatliche Handelsvolumen von Exness erreicht rekordverdächtige 4,5 Billionen Dollar

Es ist erwähnenswert, dass dies das erste Mal ist, dass ein CFD-Broker die 4 Billionen Dollar-Marke überschritten hat.

Exness bricht seit über zwei Jahren immer wieder Rekorde beim Handelsvolumen. Es war der erste CFD-Broker für Privatkunden, der die Schwellenwerte von 1 Billion, 2 Billionen und 3 Billionen Dollar - noch vor diesem neuen Branchenrekord - überschritten hat. Das Unternehmen führt seinen anhaltenden Erfolg auf seine globale Expansion und das Vertrauen seiner Kunden weltweit zurück, was sich in der kontinuierlichen Zunahme der aktiven Kunden zeigt.

Damian Bunce, CCO von Exness erklärte dazu: „Es war ein außergewöhnlicher Monat für uns, mit Wachstumsrekorden in fast allen unseren Regionen, sowohl auf neuen als auch auf etablierten Märkten. Dies ist ein sicheres Zeichen für ein verstärktes Wachstum in der gesamten Branche. Unser Volumenwachstum bei den Vermögenswerten war größtenteils auf Rohstoffe zurückzuführen und folgt damit den Makrothemen, die sich auf den globalen Märkten abzeichnen. Wir verzeichneten Rekordvolumen in den Bereichen Energie und Edelmetalle, aber auch zum ersten Mal Rekordvolumen bei Minor-Währungspaaren. Unsere Krypto-Volumen waren gesund, brachen jedoch keine Rekorde, während Aktien und Indizes den üblichen Trends folgten."

Informationen zu Exness:

Exness ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen vorteilhaften Markt für Händler zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Das Ethos und die Vision von Exness drehen sich um das Konzept, seinen Kunden eine reibungslose Handelserfahrung zu bieten, indem die Finanzmärkte so zum Leben erweckt werden, wie sie erfahren werden sollten. Die Identität und das Engagement von Exness für die beiden Welten der Technologie und der Ethik sowie der treue Kundenstamm mit über 600.000 aktiven Händlern sind die wichtigsten Triebfedern der globalen Marke. Heute verzeichnet Exness ein monatliches Handelsvolumen von über 4,5 Billionen Dollar und hat seinen Fokus auf eine strategische Expansion in neue Teile der Welt gelegt.

