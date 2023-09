Unabhängig davon, ob Antikörper, zellbasierte Vakzine oder kleinmolekuläre Therapeutika eingesetzt werden, ist der gemeinsame Nenner bei allen von Defence entwickelten Produkten die Accum-Technologie – eine Plattform, die spezifisch dafür konzipiert wurde, die Wirksamkeit aller bestehenden Biopharmaka gegen Krebs strategisch zu verbessern und zu verstärken. Diese AccumTM-Technologie kann eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Produkten zu entwickeln, einschließlich: i) Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs”), ii) Protein-/zellulärer Impfstoffe, und iii) der Entwicklung von kleinen Chemotypen zur Krebsbekämpfung.

Das Accum-ADC-Programm

Das ursprüngliche Haupteinsatzgebiet von ADCs war die Bekämpfung von Brustkrebs. Die Behandlung mit diesen ADCs erfordert üblicherweise hohe Dosen, während die therapeutische Reaktion begrenzt oder schwach ist. Durch die Veränderung dieser ADCs mittels Integration (Biokonjugation) von AccumTM hat Defence gezeigt, dass es in der Tat möglich ist, die Wirksamkeit von kommerziell erhältlichen ADCs um das Zwanzig- bis Hundertfache zu verbessern. Defence verwendet diesen Ansatz zwar, um kommerziell erhältliche ADCs wie Enhertu zu optimieren, jedoch arbeitet das Unternehmen zusätzlich aktiv an der Entwicklung von zwei unternehmensinternen ADCs unter Verwendung seiner eigenen proprietären monoklonalen Antikörper zum gezielten Einsatz an zwei tumorspezifischen Zellenoberflächenproteinen und Payloads. Zusätzlich ist Defence eine Partnerschaft mit Orano, einem weltbekannten multinationalen Unternehmen, eingegangen, um die Radioimmunkonjugate der nächsten Generation unter Verwendung der intrazellulären Accum-Technologie von Defence für erstklassige ADC-Therapien zu entwickeln.

Protein- und zellbasierte Impfstoffe gegen Krebs

Obwohl ADCs großartige Werkzeuge zur direkten Bekämpfung und Abtötung von Krebszellen sind, können sie nur gegen eine begrenzte Anzahl von Krebsarten wirkungsvoll eingesetzt werden. Außerdem fehlt bei ihnen die Möglichkeit, eine langanhaltende Gedächtnisantwort auszulösen. Dies stellt die Basis für das Impfprogramm von Defence dar. Defence hat einen doppelt wirksamen Impfstoff entwickelt und getestet, der gezielt gegen Gebärmutterhalskrebs eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff „doppelt” auf die Fähigkeit des Impfstoffs zum Schutz vor und/oder zur Behandlung von bestehendem Gebärmutterhalskrebs (oder auch ebenfalls durch Humane Papilloviren [HPV] verursachte Tumore im Kopf-/Nackenbereich). Dieser proteinbasierte Impfstoff beruht auf dem Einsatz eines einzigen Proteins (im Gegensatz zu einem Mix von neun viralen Kapsidproteinen). Defence hat in präklinischen Modellen nachgewiesen, dass der Impfstoff einen Synergieeffekt mit verschiedenen Immuncheckpoint-Inhibitoren bewirkt, was eine Überlebensrate zwischen 70 % und 100 % zur Folge hat. Nach Abschluss aller GLP-Studien arbeitet Defence aktiv an der Herstellung des Impfstoffs zur Einleitung einer klinischen Phase I-Studie gegen Tumore im Kopf-/Nackenbereich im Jahr 2024, entweder eigenständig oder zusammen mit einem Partner.