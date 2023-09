HIT-Feedback: Selbstbewusste Managementpräsentation deutet auf hohe Visibilität für mittelfristige Wachstumstreiber hin



Die Vorstände der Nynomic AG haben während der Hamburger Investorentage (HIT) mit einer überzeugenden Präsentation unsere positive Einschätzung hinsichtlich der sehr starken Wachstumsaussichten des Konzerns bekräftigt.

Anhebung der Mittelfristprognose von konkreten Wachstumstreibern untermauert: Während der Präsentation gingen die Vorstände auf die starke Wettbewerbsposition in strukturell wachsenden Märkten ein, die sich in den kommenden Jahren in weiteren Umsatz- und Margensteigerungen niederschlagen sollte. Das Management ist somit überzeugt, die jüngst konkretisierte Mittelfristprognose (Umsatz: 200 Mio. Euro; EBIT-Marge: 16 bis 19%) in vier bis fünf Jahren zu erfüllen, die ausgehend von 2022 eine jährliche Umsatzsteigerung von 16,5% bei gleichzeitiger Margensteigerung von bis zu 6,1 Prozentpunkte impliziert.



Buy-and-Build und Marktführerschaft in hochattraktiven Nischensegmenten: Nynomic hat sich mit der stringenten Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie in den letzten Jahren von einem Systemintegrator für

Spektroskopieanwendungen mit Fokus auf die Bereiche Medizin und Biotechnologie zu einem breit diversifizierten Full-Service-Provider im Spektroskopiesegment entwickelt. So ist es Nynomic u.a. gelungen, Technologieführer in hochattraktiven Wachstumsmärkten wie der Agrarindustrie zu werden. Hier liefert der Konzern u.a. bereits die vierte Produktgeneration an einen namhaften Düngemittelhersteller für die selektive Düngerausbringung aus. Das Wachstumspotenzial in diesem Segment (Precision Farming) wird vom Branchenverband SPECTARIS auf 15,0% p.a. bis 2027 beziffert. Auf Konzernebene werden laut Vorstand in allen Geschäftssegmenten aktuell ausschließlich Neuaufträge mit einer erwarteten EBIT-Marge von min. 15% angenommen.



Eigenentwickelte Software-Plattform dürfte bereits ab 2024 spürbare Lizenzerlöse generieren: Neben der starken Produkt- und Lösungskompetenz hat Nynomic darüber hinaus in den letzten Jahren eine KI-gestützte Datenbank für die Validierung verschiedener illegaler Substanzen und Medikamente entwickelt, die gemeinsam mit Handhelds jeweils als Produktlösung für die Überprüfung von Medikamentenfälschung ("Authentifield") oder Cannabis ("PurplPRO") bzw. weiterer Betäubungsmittel ("TactiScan") eingesetzt wird. Im Medizinbereich steht nach mehrjähriger Pilotphase der Serieneinsatz mit dem Kooperationspartner Novartis bevor, sodass wir für 2024 hieraus bereits signifikante Lizenzerlöse erwarten. Nach erfolgreichem Start ist die Adaptierung auf weitere Kunden und Anwendungsgebiete (bspw. Flüssigstoffmedikamente) laut Vorstand innerhalb kürzester Zeit und mit geringem Aufwand möglich. Weiterhin steht u.E. der Gewinn von Großkunden im Bereich der Betäubungsmitteldetektion ebenfalls kurz bevor, die zusätzliche hochprofitable Lizenzeinnahmen ab 2024 visibel machen. So testeten mehrere potenzielle Kunden den TactiScan und berichteten von einer deutlichen Überlegenheit des Nynomic-Produktes ggü. den konkurrierenden Angeboten.



Veröffentlichung des H1-Berichtes legt niedrigeres Minderheitsergebnis offen: Die Vorlage des H1-Berichtes bestätigte die bereits bekannten Zahlen (vgl. Comment 17. August). Erwähnenswert ist, dass Nynomic deutlich geringere Minorities ausgewiesen hat (0,4 Mio. Euro; Vj.: 0,8 Mio. Euro), was wesentlich auf die Geschäftsentwicklung bei tec5 zurückzuführen ist. So musste die Gesellschaft vermehrte Auftragsverschiebungen aus dem Halbleitersegment hinnehmen. Dieses Endkundensegment war noch im letzten Jahr von der allgemeinen knappen Verfügbarkeit der elektronischen Bauteile und dadurch hohen Kundenbestellungen deutlich beflügelt worden. Die weiteren Gesellschaften mit wesentlichen Minderheitsanteilen (Avantes, Image Engineering) lagen ergebnisseitig auf Konzernniveau. In H2 dürften sich die Gesellschaften analog zu H1 entwickeln, sodass unsere bisherigen Annahmen bzgl. der Minorities für 2023 ff. zu hoch erscheinen (2,2 Mio. Euro). Folglich haben wir unsere Erwartung für das Minderheitsergebnis in den Jahren 2023 bis 2025 reduziert. In Anbetracht der dynamischen Konzernentwicklung in diesen Jahren bekräftigen wir indes unsere EBIT-Erwartungen, wodurch die Reduktion der Minorities in einer EPS-Erhöhung resultiert.



Für 2023 erwartet das Management unverändert eine prozentual einstellige Steigerung des Umsatzes und eine steigende EBIT-Marge. Bereits in Q3 sollte demnach eine Beschleunigung der Wachstums- und Profitabilitätsdynamik ggü. H1 sichtbar werden.



Fazit: Der Nynomic-Vorstand beeindruckte während der HIT durch eine hohe Überzeugung im Hinblick auf die Realisierung der kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen. Angesichts des dynamischen Wachstums im Prognosezeitraum ist die Aktie mit 13,5x EV/EBIT (2023e) ggü. der historischen Bewertung (EV/EBIT von 16,3x im 5-Jahresdurchschnitt) unterbewertet. Positiver Newsflow sollte sich u.E. in entsprechenden Kursreaktionen niederschlagen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro.







