Draganfly erhält Vertrag von staatlicher Strafvollzugsanstalt hinsichtlich Vital Intelligence-Technologie

Los Angeles (Kalifornien), 12. September 2023 / IRW-Press / – Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen einen Vertrag hinsichtlich der Lieferung seiner Vital Intelligence-Technologie an eine staatliche Strafvollzugsbehörde gesichert hat, um die Sicherheit und Effizienz deren Einrichtungen zum Nutzen der Gemeinschaft, des Personals und der Insassen zu verbessern.

Die staatliche Partnerbehörde, die für den Strafvollzug in der gesamten Region zuständig ist, leitet 21 Strafvollzugsanstalten, in denen etwa 16.000 Personen untergebracht sind. Mit einem engagierten Personal von etwa 4.500 Mitarbeitern verzeichnet die Behörde seit 2021 die niedrigste Rückfallquote in den USA.

Die Vital Intelligence-Technologie von Draganfly extrahiert Daten aus Kameraaufnahmen, um Parameter wie Herz- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur zu messen. Die Daten werden auf ein leicht ablesbares Dashboard übertragen und können in interne Systeme integriert werden, um die Aufnahmeeffizienz zu verbessern.

Vital Intelligence bietet eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch gewährleistet, dass akkurate und essenzielle Informationen unmittelbar verfügbar sind, was zu einer effizienteren Aufnahme und Verwaltung der Insassen beiträgt.

„Strafvollzugsanstalten sind ein wichtiger und bedeutsamer Markt für Drohnen-, KI- und Drohnenabwehrlösungen von Draganfly und wir fühlen uns geehrt, einen landesweiten Vertrag mit diesem erstklassigen staatlichen Kunden erhalten zu haben“, sagte Cameron Chell, President und CEO von Draganfly.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.