Hamilton Lane kündigt CEO-Nachfolge und weitere Entwicklung in der Führung an

Conshohocken (USA) (ots) -



- Ernennung von Erik Hirsch und Juan Delgado-Moreira zu Co-Chief Executive

Officers

- Mario Giannini wird neben Hartley Rogers zum Executive Co-Chairman berufen



Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), einer der weltweit führenden Investment Manager

für Anlagen in Private Markets, ernennt die langjährigen Führungskräfte Erik

Hirsch und Juan Delgado-Moreira mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zu Co-Chief

Executive Officers. Sie treten die Nachfolge von Mario Giannini an, der nach 22

Jahren als CEO von Hamilton Lane, neben Hartley Rogers zum Executive Co-Chairman

berufen wird. Rogers ist seit 2005 Chairman of the Board.