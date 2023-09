Die Entdeckung der antiken „Horn Chamber" enthüllt Rituale, die an rätselhaften Steinbauten im Nordwesten Arabiens durchgeführt wurden

- Zwei kürzlich veröffentlichte Studien beschreiben Art und Bedeutung scheinbarer zeremonieller Opfergaben in Mustatils, neolithischen Strukturen, in denen Ablagerungen von Hörnern und Schädelteilen auf einen ausgeklügelten Ausdruck tief verwurzelter Glaubensvorstellungen hindeuten

- Der erste AlUla World Archaeology Summit (AlUla Weltarchäologie-Gipfel) wird ab 13. September eine breite Palette von Führungskräften zusammenbringen

ALULA, Saudi-Arabien, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Ergebnisse zweier kürzlich von The Royal Commission for AlUla (RCU) unterstützter archäologischer Ausgrabungen zeigen, dass die neolithischen Bewohner Nordwestarabiens im späten 6. Jahrtausend v. Chr. „komplexe und anspruchsvolle rituelle Praktiken" ausübten.

Die beispiellosen Funde eröffnen ungeahnte Horizonte für ein breiteres Verständnis des sozialen, kulturellen und spirituellen Hintergrunds der alten Völker Nordwestarabiens.

Forscher betonen den wahrscheinlich gemeinschaftlichen Charakter des Rituals und die Möglichkeit, dass Menschen gezielt zu prähistorischen Steinstrukturen, den so genannten Mustatils, reisten, um das Ritual durchzuführen, was eine der frühesten bekannten Pilgertraditionen darstellen würde. Darüber hinaus bestätigt der größere Anteil von Haustieren unter den Tieropfern den nomadischen Charakter der Gemeinschaft, deren Mitglieder die Mustatils möglicherweise als eine Form der sozialen Bindung und/oder zur Markierung ihres Territoriums errichtet haben.

Mustatils sind großflächige, rechteckige Freiluftbauten mit niedrigen Steinmauern. Mit Hilfe von Luftaufnahmen haben Forscher mehr als 1.600 von ihnen in ganz Nordarabien identifiziert. Obwohl die Funktion der Bauten zunächst unbekannt war, weisen Ausgrabungen seit 2018 auf eine rituelle Bedeutung hin und liefern zunehmende Einblicke über die Praxis.

Die Ergebnisse der beiden Studien wurden von Fachkollegen begutachtet und kürzlich veröffentlicht. Die Studie unter der Leitung von Dr. Wael Abu-Azizeh vom Archéorient Laboratory und Frankreichs Lyon 2 Universität erscheint in dem Buch „Revealing Cultural Landscapes in North-West Arabia", herausgegeben von einem Expertenteam unter der Leitung von Dr. Rebecca Foote, Direktorin für Archäologie an der RCU. Die Studie unter der Leitung von Dr. Melissa Kennedy von Australiens University of Sydney erschien im März im Journal PLoS One.