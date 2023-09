Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen)

seit: 12.09.2023

Kursziel: 4,00 CAD (zuvor: 8,00 CAD)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Feedback HIT: CEO bekräftigt enormes Potenzial als europäischer Lithium-Lieferant, Finanzierungsfrage des Konverters weiter offen

Auf den Hamburger Investorentagen (HIT) präsentierte Rock Techs CEO Dirk Harbecke jüngst zum aktuellen Entwicklungsstand des Unternehmens und der Lithium-Konverter-Projekte. Wir haben vor diesem Hintergrund unsere Modellparameter in einigen Punkten aktualisiert.



SOP: Als Zeitpunkt für den Produktionsstart in Guben nannte der Vorstand nun Ende Q1/26. Mercedes dürfte dann der größte Abnehmer sein. Mit dem OEM verfügt Rock Tech über eine Abnahmevereinbarung im Volumen von rund 1,5 Mrd. Euro über fünf Jahre. Allerdings wurde in der Präsentation für 2026 ein Umsatzvolumen von rund 40 Mio. Euro (ca. 60 Mio. CAD) avisiert, was bei einem kalkulierten Absatzpreis von rund 30.000 USD/t Lithiumhydroxid (LiOH) im ersten Produktionsjahr auf ein Absatzvolumen von unter 2.000 Tonnen (battery grade) aus Guben schließen lässt. Dies liegt signifikant unter unserer bisherigen Planung, in der wir für 2026 bereits von 12.000 t LiOH ausgegangen waren, was rund 50% der Kapazität unter Vollauslastung entspricht. Wir haben unsere Planung für 2026 daher an die neue Unternehmensplanung angepasst und positionieren uns in 2027 ff. unterhalb der avisierten Umsatzentwicklung, die für 2027 einen Hochlauf auf 560 Mio. Euro (ca. 821 Mio. CAD) bzw. in 2028 auf 832 Mio. Euro (ca. 1.220 Mio. CAD) vorsieht. Weiteres Umsatzpotenzial könnte laut Unternehmen aus dem Absatz von Lithium im "technical grade" resultieren, was wir in unseren Planungen aber nicht einbezogen haben.



CAPEX-Planung: Ursprünglich wollte Rock Tech im laufenden Jahr bereits einen niedrigen dreistelligen Mio.-Euro-Betrag in den Konverterbau in Guben investieren, was u.E. infolge der nach wie vor laufenden Finanzierungsgespräche nicht mehr gelingen wird. Stattdessen wird nun für 2024 ein erstes signifikantes CAPEX-Volumen von 89 Mio. Euro (ca. 130 Mio. CAD) avisiert, während der Löwenanteil der Investitionsplanung mit 459 Mio. Euro (ca. 670 Mio. CAD) nun auf das Jahr 2025 terminiert ist. Insofern steigt u.E. auch das Risiko für eine weitere Verschiebung der Ramp-up-Pläne. Wir haben unsere gesamte CAPEX-Planung daher um ein Jahr verschoben. Rock Techs liquide Mittel per 30.06. beliefen sich auf 20,4 Mio. CAD.



Kapitalkosten: Die erwarteten Zinskosten für die Fremdkapitalkomponente (ca. 60%) der Konverter-Finanzierung bezifferte der CEO in seinem Vortrag auf 6 bis 10%. Auf dieser Basis haben wir unsere Zinsaufwandsprognosen erhöht und u.a. den FK-Kalkulationszinssatz zur Ermittlung des WACC von 5,5% auf 7,5% angehoben, was zu einem höheren WACC von 8,54% führt (zuvor: 7,54%).



Peergroup: Mit AMG Critical Materials haben wir ein Unternehmen neu in unsere Peergroup aufgenommen, das mit seiner Lithium-Raffinerie in Bitterfeld-Wolfen bereits ab 2024 in der Lage sein dürfte, ca. 20.000 Tonnen batteriezellfähiges LiOH p.a. in Europa anzubieten. Mittelfristig wird sogar ein Ausbau der Produktionsmenge auf rund 100.000 Tonnen avisiert. Allerdings wird allein bis 2030 branchenweit ein Bedarf für ein Vielfaches dieser Menge erwartet, sodass weiterhin von einer erheblichen Angebotslücke auszugehen ist.



Darüber hinaus ist anzumerken, dass AMG zwar bereits in Brasilien aus einer eigenen Mine den LiOH-Rohstoff Spodumen fördert, wesentliche Prozessschritte zur Aufbereitung des Materials bis mindestens 2026 aber nach wie vor über Zwischenproduzenten in China laufen sollen. Daher sehen wir Rock Tech weiterhin in einer Führungsrolle, den ersten vollwertigen Lithium-Konverter auf europäischem Boden zu errichten und damit dem eigenen Anspruch als "First Mover" gerecht zu werden. Jedoch schmälert die Neuaufnahme aufgrund der aktuell niedrigen Multiples von AMG (2025e: EV/Umsatz 0,60x; EV/EBITDA 2,93x) etwas das Bewertungspotenzial von Rock Tech.



Margenerwartungen: Angesichts des an Konturen gewinnenden Wettbewerbsumfelds in Europa haben wir auch unsere Prognosen bezüglich Rock Techs zukünftiger operativer Marge geringer angesetzt (Ø EBIT-Marge 2026-2032e: 27,6% vs. zuvor: 41,7%), kalkulieren im Einklang mit dem Unternehmen in den Anfangsjahren des Konverters aber nach wie vor mit überdurchschnittlich hohen Margen.



Finanzierungsgespräche: Essenziell für die gesamte Equity Story ist der zeitnahe Abschluss der Finanzierungsgespräche, der u.E. noch im laufenden Jahr erfolgen muss, um einen reibungslosen Baufortschritt in Guben zu gewährleisten. Diesbezüglich weiterhin optimistisch zeigte sich jedoch das Management auf dem HIT, ohne angesichts der teils laufenden Due Diligence-Phasen genauere Details preiszugeben.



Fazit: Rock Techs Equity Story fußt unverändert auf dem absehbaren Lithium-Engpass in Europa. Die neueste Umsatzplanung lässt jedoch einen späteren Hochlauf erwarten als in unserer Planung zuletzt prognostiziert. Wir haben unser Bewertungsmodell in diesem und einigen anderen Punkten daher aktualisiert. Dies mündet in einem neuen Fair Value je Aktie i.H.v. 4,00 CAD (zuvor: 8,00 CAD). Trotz des weiterhin signifikanten Upsides zum aktuellen Kursniveau stufen wir den Titel temporär auf "Halten" ab, da Klarheit hinsichtlich der Finanzierung des Projekts als nächster Trigger u.E. unerlässlich ist.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

