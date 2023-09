Gowalking.com möchte eine vereinende Kraft in der Gesellschaft sein und Zufriedenheit, Kräftigung und globale Verbundenheit fördern. Jeremy Goldstein erklärte: „Mir gefällt die Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen Fox News und CNN, zwischen konservativ und liberal nicht … Ich bin der Meinung, dass wir alle miteinander auskommen müssen, und gemeinsames Walken kann uns verbinden." In Anlehnung an Elle Woods aus dem Film „Natürlich blond" fügte Jeremy Goldstein hinzu: „Walking ist ein toller Sport, und Sport produziert Endorphine, und Endorphine machen glücklich. Glückliche Menschen erschießen ihre Nachbarn nicht."

Beim Walking geht es nicht nur um körperliche Fitness, sondern es ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Gesundheit und des Wohlbefindens. Es verbessert die allgemeine Lebensqualität. Es ist eine Aktivität, die für alle zugänglich ist, unabhängig von Herkunft, Klasse, Fähigkeit oder Identität. Gowalking.com strebt danach, Walking-Clubs aus der ganzen Welt zu vereinen, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern und letztendlich zu einer gesünderen und glücklicheren Welt beizutragen.

Jeremy Goldstein, Mitbegründer von Gowalking.com zusammen mit seinen Kindern David, Daniel und Samuel, bringt einen großen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein. Zuvor war er Miteigentümer und CEO von Navitar, Inc., das er 2022 in einem reinen Bargeldgeschäft erfolgreich verkaufte. Im Laufe der Jahre hat Goldstein an verschiedenen sportlichen Events teilgenommen, darunter der Boston Marathon, der Lake Placid Ironman, Spartan Mudder-Rennen und zahlreiche 113 km-Triathlons. Seine Leidenschaft für schnelles Walken und sein Engagement für Gesundheit, Wohlbefinden und Gemeinschaft veranlasste ihn, Gowalking.com zu gründen.

Treten Sie noch heute Gowalking.com bei und machen Sie einen Schritt in Richtung einer gesünderen, glücklicheren und vereinteren Welt. Walken Sie zusammen, lernen Sie andere Menschen kennen und gestalten Sie eine bessere Zukunft für alle.

