Johannes Gronover Wie man Führung in Handwerksbetrieben richtig gestaltet (FOTO)

Güglingen (ots) - Als Gründer und Geschäftsführer der Gronover Consulting GmbH

hat sich Johannes Gronover auf die Beratung von Handwerksbetrieben

spezialisiert. Der Experte unterstützt Handwerker dabei, ihre Prozesse zu

optimieren und Profite zu steigern. Viele Geschäftsführer neigen zu ausufernden

Arbeitszeiten bei gleichzeitig stagnierenden Renditen. Johannes Gronover ist

davon überzeugt, dass gute Führung essenziell ist, um Betriebe zu beflügeln und

Arbeitszeiten besser zu strukturieren.



Um die Führung in Handwerksbetrieben zu verbessern, müssen Prozesse überdacht

und neu geordnet werden. Da viele Geschäftsführer langen Arbeitstagen und

arbeitsreiche Wochenenden haben, liegt der Wunsch nach zusätzlichen

Arbeitskräften erst einmal nahe. Der Auftragseingang scheint kaum zu bewältigen

und den Angestellten gelingt es nur durch Überstunden, ihre Arbeit in der

vorgegebenen Zeit zu erledigen. Häufig mehren sich die Beschwerden über

Mitarbeiter, die zwar einerseits viel Geld kosten, andererseits jedoch nicht die

erwartete Leistung zeigen. "Einfach weitere Fachkräfte einzustellen, würde an

dieser Stelle jedoch nur die Frustration bei denjenigen Angestellten erhöhen,

die sich voll und ganz in ihre Arbeit einbringen", erklärt Johannes Gronover,

Geschäftsführer der Gronover Consulting GmbH.