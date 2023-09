Bauarbeiten mögliche Ursache für Risse im Gotthard-Straßentunnel

Am Sonntag waren Betonteile aus der Zwischendecke auf die Fahrbahn gestürzt. Verletzt wurde niemand. Fachleute entdeckten einen 25 Meter langen Riss in der Decke. Der knapp 17 Kilometer lange Tunnel wurde geschlossen.

Das Bundesamt will den Tunnel möglichst bis Ende der Woche wieder für den Verkehr freigeben. Bis dahin wird dieser großräumig über Passstraßen umgeleitet. Das verlängert die Fahrt um etwa eine Stunde.

BERN (dpa-AFX) - Nach dem Deckenriss im Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz und der Sperrung der Anlage seit Sonntag prüfen Fachleute, ob Bauarbeiten am Berg für den Zwischenfall verantwortlich sein könnten. Das berichtete das Bundesamt für Straßen (Astra) am Dienstag.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer