München (ots) - Spannende TV-Produktionen, Live-Begleitung von Sportevents undvielfältige Medienprojekte - was für viele Angestellte in Deutschland nach einemTraum klingt, ist für das Team der NEP Germany GmbH gelebter Alltag. DerTV-Produktionsdienstleister arbeitet seit fast drei Jahrzehnten mit großenTV-Sendern und Event-Produzenten zusammen und erstellt Fernsehproduktionen undBroadcasting von Sport über Musik bis hin zur Eventindustrie. Was die NEPGermany GmbH zu einem der gefragtesten Arbeitgeber in München macht, welcheAufstiegs- und Karrierechancen sie bietet und wodurch sich die Arbeitsatmosphäreim Team auszeichnet, erfahren Sie hier.Meist läuft es so: Unternehmen werben mit zahlreichen Vorteilen für sich, dochnach der Einstellung verflüchtigen sich diese Versprechungen bereits nach kurzerZeit. Eine eingehende Einarbeitung suchen die neuen Mitarbeiter überwiegendvergeblich, stattdessen bestimmen allgegenwärtiger Zeitdruck, eine mangelhafteKommunikationskultur und fehlender Zusammenhalt in vielen Unternehmen denAlltag. Dass es gerade im Medienbereich auch anders geht, stellt die NEP GermanyGmbH unter Beweis: Die Führungskräfte des TV-Produktionsdienstleisters sindbereits seit ihrer Kindheit befreundet und haben eine Arbeitsatmosphäregeschaffen, in der sich jeder in einem fairen und familiären Miteinanderwiederfindet. "Unserer Meinung nach sollte jeder Mitarbeiter gleichbehandeltwerden - wir schätzen einen Fahrer genauso wie einen Manager", betontGeschäftsführer Zlatan Gavran. "Dabei sind uns Respekt und Anerkennung besonderswichtig - nur so schaffen wir eine familiäre Atmosphäre, in der sich allewohlfühlen."Dabei ist die NEP Germany GmbH nicht nur ein erfahrener Produzent mit jährlichüber 1.800 begleiten Live-Events, sondern auch ein moderner Arbeitgeber mitzahlreichen Vorteilen und Benefits für seine Mitarbeiter. "Bei uns vereinen sichkreative Prozesse und hochmoderne Technik - wir wollen unseren Mitarbeiterndaher die Möglichkeit geben, sich sowohl persönlich als auch fachlichweiterzuentwickeln und immer am Geist der Zeit zu bleiben", führtGeschäftsführer Zlatan Gavran weiter aus. Gemeinsam mit seinem GeschäftspartnerChrister Pålsson sorgt er daher dafür, dass das gesamte Team der NEP GermanyGmbH immer mit den neuesten technischen Geräten ausgestattet ist und intensiveingearbeitet und fortgebildet werden. "Auch in Bezug auf Weiterbildungen oderAufstiegsmöglichkeiten stehen unsere Türen immer offen. Sogar wir alsGeschäftsführer haben einmal als Kabelhelfer angefangen und uns dannhochgearbeitet. Wir haben es nie bereut: Jeden Tag stehen neue, interessanteProjekte an, von Großveranstaltungen bis hin zu Reisen um die Welt - bei uns