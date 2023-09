JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Geschäfte des Verpackungsherstellers entwickelten sich zwar robust, doch im dritten Quartal sei die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr anspruchsvoll, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2022 hätten vertraglich vereinbarte Zahlungsgarantien sowie die Corona-Pandemie noch Einfluss gehabt./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 09:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 09:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 104,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 143

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m