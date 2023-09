RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 158 US-Dollar belassen. Analyst Gerard Cassidy aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Er hob unter Verweis auf die Märkte und Erträge im Investmentbanking im laufenden dritten Quartal seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie in den beiden Jahren an. Zudem geht er von etwas höher als erwarteten Nettozinserträgen in diesem und im kommenden Jahr aus./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 18:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 18:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 145,6USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Gerard Cassidy

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 158

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m