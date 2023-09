OceanX, eine gemeinnützige Organisation zur Erforschung der Weltmeere, startet zweiten Einsatz zur Erforschung des unerforschten Meeresbodens der Azoren

Die von OceanX gesammelten Daten werden der Regionalregierung der Azoren als Entscheidungsgrundlage für den Schutz der marinen Artenvielfalt und der Ökosysteme in den Gewässern der Azoren dienen.

NEW YORK, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Im August dieses Jahres kehrte die gemeinnützige Ozeanforschungsorganisation OceanX auf die Azoren zurück, um die Topographie und das Ökosystem des Meeresbodens zu erforschen. Dies war der zweite Einsatz von OceanX in der Region in Zusammenarbeit mit dem Okeanos Meeresforschungsinstitut der Universität der Azoren. Der Einsatz lief vom 24. August bis zum 8. September 2023 und konzentrierte sich auf die Datenerfassung der Tiefseeökosysteme der Azoren.