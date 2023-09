Börsenindizes im Rückgang: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Fokus

Entwicklung der Börsenindizes: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500

Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete heute einen Rückgang von 0,69% und steht aktuell bei 15.724,57 Punkten. Unter den Topwerten finden sich die Commerzbank mit einem Anstieg von 1,96%, Rheinmetall mit einem Plus von 1,27% und Hannover Rueck mit einem Zuwachs von 1,26%. Hingegen verzeichneten Merck einen Rückgang von 3,03%, Sartorius einen Verlust von 3,26% und MTU Aero Engines einen deutlichen Einbruch von 6,89%.Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 0,69% und steht aktuell bei 27.079,00 Punkten. Zu den Topwerten gehören HelloFresh mit einem Anstieg von 8,18%, Telefonica Deutschland mit einem Plus von 3,61% und Vitesco Technologies Group mit einem Zuwachs von 1,47%. Hingegen verzeichneten Lanxess einen Rückgang von 4,15%, Nemetschek einen Verlust von 4,97% und Gerresheimer einen deutlichen Einbruch von 6,34%.Der SDAX, der die kleineren deutschen Unternehmen abbildet, verzeichnete einen Rückgang von 0,92% und steht aktuell bei 13.027,55 Punkten.Zu den Topwerten gehören Morphosys mit einem Anstieg von 1,76%, SUESS MicroTec mit einem Plus von 1,72% und 1&1 mit einem Zuwachs von 1,53%. Hingegen verzeichneten Secunet Security Networks einen Rückgang von 4,40%, Suedzucker einen Verlust von 5,11% und Basler einen deutlichen Einbruch von 5,60%.Der TecDAX, der die deutschen Technologieunternehmen abbildet, verzeichnete einen Rückgang von 0,76% und steht aktuell bei 3.079,38 Punkten. Zu den Topwerten gehören Telefonica Deutschland mit einem Anstieg von 3,61%, Morphosys mit einem Plus von 1,76% und United Internet mit einem Zuwachs von 1,40%. Hingegen verzeichneten ATOSS Software einen Rückgang von 2,72%, Sartorius einen Verlust von 3,26% und Nemetschek einen deutlichen Einbruch von 4,97%.Der US-amerikanische Dow Jones Index verzeichnete heute einen Anstieg von 0,16% und steht aktuell bei 34.710,85 Punkten. Zu den Topwerten gehören Walgreens Boots Alliance mit einem Anstieg von 3,32%, Chevron Corporation mit einem Plus von 1,96% und Goldman Sachs Group mit einem Zuwachs von 1,87%. Hingegen verzeichneten Apple einen Rückgang von 1,36%, Procter & Gamble einen Verlust von 1,38% und Microsoft einen deutlichen Einbruch von 1,48%.Der US-amerikanische S&P 500 Index verzeichnete einen Rückgang von 0,28% und steht aktuell bei 4.473,32 Punkten. Zu den Topwerten gehören Zions Bancorporation NA mit einem Anstieg von 6,70%, PNC Financial Services Group mit einem Plus von 5,25% und Occidental Petroleum mit einem Zuwachs von 3,45%. Hingegen verzeichneten PulteGroup einen Rückgang von 2,69%, Adobe einen Verlust von 2,86% und Raytheon Technologies Corporation einen deutlichen Einbruch von 2,95%.Die heutige Börsenentwicklung zeigt einen allgemeinen Rückgang bei den deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Während einige Unternehmen wie Commerzbank, HelloFresh und Morphosys positive Kursentwicklungen verzeichnen konnten, mussten andere wie Merck, Sartorius und MTU Aero Engines Verluste hinnehmen. Auf dem US-amerikanischen Markt hingegen konnte der Dow Jones leicht zulegen, während der S&P 500 einen Rückgang verzeichnete. Investoren sollten die aktuellen Entwicklungen genau beobachten und ihre Anlagestrategien entsprechend anpassen.