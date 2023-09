Vom Familienunternehmen zur Unternehmensfamilie - Kölner Ahlbach Gruppe ist nun Teil der Ahorn Gruppe (FOTO)

Berlin (ots) - Die Zeichen stehen auf Unternehmenssicherung und

Weiterentwicklung.



Seit August 2023 ist die Ahlbach Gruppe, eines der führenden

Bestattungsunternehmen Kölns, Teil der Ahorn Gruppe. Zu Ahlbach zählen sechs

etablierte Bestattungshäuser im Kölner Stadtgebiet sowie ein Unternehmen für

Sarggroßhandel und Bestattungsdienstleistungen.



Diese Nachfolge stellt für beide Seiten einen Meilenstein in der Historie dar:

Für Ahorn ist es die größte Übernahme seit 2003 (Trauerhilfe Denk), und für Anna

Ahlbach die Abgabe und gleichzeitig Sicherung ihres "Familienbetriebs" in

zweiter Generation.





Vor beinahe 60 Jahren begann ihre Bestattungstätigkeit im väterlichen Betrieb,den Tischlermeister Georg Ahlbach 1932 gegründet hatte. Sie entwickelte ihn zueinem Unternehmen weiter, das als erstes in der Stadt eine eigene Trauerhalleund später ein Kolumbarium an seinem Standort hatte. Außerdem übernahm sie imLaufe der Zeit fünf weitere Bestattungsbetriebe, wodurch die Ahlbach Gruppeentstand.Jetzt ist Anna Ahlbach 75 Jahre alt. Zeit, andere ans Ruder zu lassen und sichnun voll und ganz den schönen Seiten des Lebens zu widmen. Ihr Ehemann, dieKinder und Enkelkinder stehen für die Kölnerin dabei an erster Stelle.Auf die Frage, warum sie sich für Ahorn entschieden habe, antwortet sielächelnd: "Für mich war immer klar, dass die Nummer eins in Köln ihr Unternehmennur an die Nummer eins der Bestattungsbranche übergibt." Und weiter sagt sie:"Ich habe mich schon länger darauf vorbereitet. So leitet seit 2020 dererfahrene Bestatter und Kaufmann Vladimir Petrovic das Unternehmen. Und ich binsehr froh, dass er dies auch weiterhin tun wird. Ich bin mir absolut sicher,dass die Betriebe bei ihm und der Ahorn Gruppe in den besten Händen sind, sowohlunsere Mitarbeitenden als auch unsere Kundschaft".Der Vorstandsvorsitzende der Ahorn Gruppe Olaf Dilge sieht in derUnternehmensübernahme viele Chancen und Synergien, die es optimal zu nutzengilt. "Ich bin sehr stolz darauf, dass zwei Unternehmen dieses Niveauszusammengefunden haben und wir die etablierte Bestattungsgruppe in unsereUnternehmensfamilie aufnehmen konnten. Zudem freut es mich, dass VladimirPetrovic weiterhin Geschäftsführer ist. Er kennt die lokalen Gegebenheiten, dieBetriebe, die Kolleginnen und Kollegen sowie die Bedürfnisse der Kundschaft, under ist hervorragend vernetzt. Auch hat er viele Ideen, wie der Standortweiterentwickelt werden kann. Unterstützt wird er dabei von Ingo Meyer-Wahlers,der ebenfalls als Geschäftsführer bei Ahlbach eingesetzt ist undselbstverständlich auch vom Vorstandsteam."