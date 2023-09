P.F. Chang's erweitert seine globale Präsenz mit den ersten Filialen in Indien

Scottsdale, Ariz. (ots/PRNewswire) - Neue Filialen in Bangalore und Mumbai, die

für 2023 und darüber hinaus geplant sind, ebnen den Weg für weiteres

internationales Wachstum



Im Rahmen der kontinuierlichen globalen Expansion des Unternehmens gab P.F.

Chang's® heute eine neue Filiale in Bangalore sowie Pläne zur Eröffnung weiterer

Filialen in Mumbai und anderen Städten in Indien bekannt, wodurch das

weltberühmte asiatisch inspirierte kulinarische Erlebnis zum ersten Mal in

dieses Land gebracht wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Wir sind begeistert, Indien als nächstes Land in unserem Netzwerk globalerFilialen begrüßen zu dürfen", so Kristen Briede, Präsidentin von Global Brands &Retail bei P.F. Chang's. "Mit dem Eintritt in unser 30-jähriges Geschäftsjahrkönnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um in unser Wachstum zu investierenund das P.F. Chang's-Erlebnis mit noch mehr Gästen zu teilen."Zusammen mit den Franchise-Partnern Gourmet Investments Private Limited (GIPL),einem Unternehmen des Bharti Family Office, und HMSHost, einem Unternehmen derDufry Group, ist P.F. Chang's stolz darauf, Einheimischen und Reisenden inIndien ein noch vielfältigeres kulinarisches Angebot anzubieten. Am 3. Septemberwurde die erste von HMSHost betriebene Filiale im Terminal 2 des internationalenFlughafens von Bangalore eröffnet, die Reisenden ein erstklassiges kulinarischesErlebnis bietet. Voraussichtlich wird P.F. Chang's noch in diesem Jahr mit derEröffnung eines völlig neuen, von GIPL betriebenen Bistros auch Mumbaierreichen. Der Franchisenehmer GIPL plant zudem die Eröffnung von Filialen inder Region der nationalen Hauptstadt Delhi im Jahr 2024.Obwohl jedes Land und jede Kultur einzigartig sind, zielt P.F. Chang's daraufab, allen Gästen auf der ganzen Welt ein einheitliches, modernes kulinarischesErlebnis zu bieten. P.F. Chang's eröffnete 2009 seine erste internationaleFiliale in Mexiko und Kuwait und hat seitdem zusätzlich zu den über 200 Filialenin den Vereinigten Staaten mehr als 90 Restaurants in 22 Ländern eröffnet. JedeFiliale, unabhängig davon, ob es sich um ein vollwertiges Bistro-Restaurant, einsogenanntes Flagship-Restaurant, P.F. Chang's To Go (ein hybridesGastronomiekonzept) oder ein alternatives Restaurant handelt, zeichnet sichdurch einzigartige Designelemente aus, die das Menü aus hausgemachter, im Wokzubereiteter Küche ergänzen.Mit mehr als 25.000 Unternehmens- und Franchise-Mitarbeitern auf der ganzenWelt, treibt P.F. Chang's seine globale Expansion und sein Wachstum weiterschnell voran, indem es neue internationale Standorte in Europa, Südostasien undSüdamerika ins Visier nimmt. In den Jahren 2023 und 2024 sind weitere