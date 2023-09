Baerbock in Texas - Autonomes Fahren und Treffen mit Republikaner

AUSTIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag in der texanischen Hauptstadt Austin zu einem mehrtägigen USA-Besuch eingetroffen. Vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 wollte sich die Grünen-Politikerin über die politische Stimmung im Land informieren. Am Nachmittag (Ortszeit) war ein Gespräch mit dem Gouverneur von Texas geplant, dem konservativen Republikaner Greg Abbott.

Die Bundesaußenministerin und ein Teil ihrer Delegation ließen sich von einem Terminal des Flughafens mit selbstfahrenden Fahrzeugen eines US-Unternehmens zu einem Termin mit örtlichen Journalisten fahren. Die Firma unternimmt für Volkswagen Testfahrten mit solchen autonomen Fahrzeugen.