S2G Ventures veröffentlicht neue Bewertung der auf die Energiewende ausgerichteten privaten Kapitalmärkte

Chicago (ots/PRNewswire) - S2G Ventures ("S2G"), das Direktinvestitionsteam vonBuilders Vision, veröffentlichte heute einen neuen Bericht - The Missing Middle:Capital Imbalances in the Energy Transition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3965824-1&h=3001800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3965824-1%26h%3D1307393464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam12.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.s2gventures.com%25252Freports%25252Fthe-missing-middle%2525253A-capital-imbalances-in-the-energy-transition%2526data%253D05%25257C01%25257Cally.dunne%252540zenogroup.com%25257C58174dbff9c74d02f9dc08dbb30a24b3%25257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%25257C0%25257C0%25257C638300628388486238%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253D7wrIkjph%25252Bsb5JD5yPSQn7qHMBGgn1rBRs8J%25252BoDmkOig%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DThe%2BMissing%2BMiddle%253A%2BCapital%2BImbalances%2Bin%2Bthe%2BEnergy%2BTransition&a=The+Missing+Middle%3A+Capital+Imbalances+in+the+Energy+Transition) . Der Bericht analysiert die aktuelle Landschaft derprivaten Kapitalmärkte für Investitionen in saubere Energien und hebt dienotwendigen Veränderungen hervor, die für den Aufbau eines zweckmäßigen Systemszur angemessenen Unterstützung der Energiewende erforderlich sind.Bedeutende Fortschritte bei der Dekarbonisierung erfordern eine massiveBeschleunigung des auf die Energiewende ausgerichteten Kapitaleinsatzes imnächsten Jahrzehnt. Analysten schätzen, dass sich die erforderlichen kumuliertenInvestitionen auf fast 200 Billionen US-Dollar belaufen werden, was einerjährlichen Investition von mehr als 6,5 Billionen US-Dollar in den nächsten 30Jahren entspricht. Dies entspricht der Größenordnung des gesamtenUS-Bundeshaushalts 2022 (6,3 Billionen US-Dollar).In einigen Bereichen, insbesondere beim sauberen Strom, gab es im letztenJahrzehnt vielversprechende Fortschritte. Die Investitionen in Sektorenaußerhalb der Stromerzeugung waren jedoch sehr viel begrenzter, obwohl es sichdabei um spezifische Bereiche handelt, in denen die Notwendigkeit vonFortschritten bei der Dekarbonisierung heute am dringendsten ist."Während in den letzten Jahren insgesamt große Kapitalmengen in die auf dieEnergiewende ausgerichteten privaten Märkte geflossen sind, ist dieses Kapitalin Fonds mit Investitionsmandaten gebündelt, die nicht unbedingt auf die