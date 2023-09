Akshay Kumar, der für seine beeindruckende Erfolgsbilanz mit einer Reihe von Hits im Laufe der Jahre bekannt ist, hat seinen Ruhm und seinen Erfolg genutzt, um Filme mit sozialem Bezug zu drehen. Sein früherer Film „Toilet: Ek Prem Katha" befassten sich mit dem Thema der öffentlichen Defäkation und in „Padman" ging es um die Hygiene bei der Menstruation. Der Schauspieler, der von den Inderinnen und Indern oft als „Superstar mit Herz" bezeichnet wird, ist auch für seine Actionfilme bekannt, in denen er oft waghalsige Stunts wie Tom Cruise hinlegt. Seine Blockbuster-Erfolge haben im Laufe der Jahre die Milliardengrenze überschritten, was eine bemerkenswerte Leistung in der indischen Filmindustrie ist. Der Superstar beschäftigt durch seine Filmprojekte und sein soziales Engagement jährlich über 10.000 Menschen.

MUMBAI, Indien, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Akshay Kumar, einer der bekanntesten Superstars Indiens, hat sich auf eine beeindruckende Reise innerhalb der indischen Filmindustrie begeben, indem er das Publikum mit seinem jüngsten Film in seinen Bann zog. Oh My God 2 wurde von Wakaao Films produziert und ist eine erfolgreiche Fortsetzung des Hits von 2013, der weltweit bereits über 20 Millionen Dollar eingespielt hat.

Die leistungsstarke Darbietung von Akshay Kumar steht auch in dem kürzlich erschienenen Film OMG 2 wieder im Mittelpunkt. Der Film hat sowohl bei den Zuschauerinnen und Zuschauern als auch bei den Kritikerinnen und Kritikern großen Beifall geerntet. Mit diesem Film hat Akshay Kumar sein außergewöhnliches Talent unter Beweis gestellt, indem er mutig die unkonventionellen Normen zur Sexualerziehung herausforderte, was im heutigen Indien dringend notwendig ist. Die Darbietung von Akshay Kumar als Bote des Gottes Shiva wird von vielen als eine seiner bisher besten Leistungen angesehen und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Censor Board of Film Certification (CBFC) und bestimmte Teile des Landes waren jedoch der Meinung, dass der Film ausschließlich für Zuschauer ab 18 Jahren geeignet ist, und so erhielt der Film das Zertifikat A+. Die Menschen in Indien, darunter auch Schülerinnen und Schüler, teilen ihre Gedanken gegen die Entscheidung der CBFC in den sozialen Medien. Sie stehen sogar mit dem Ministerium für Information und Rundfunk auf Twitter in Kontakt, was in einem Land wie Indien ungewöhnlich ist. Ein großer Teil des Publikums ist der Ansicht, dass diese Einstufung die Zugänglichkeit des Films trotz seiner positiven Wirkung einschränkt.

Laut einem Bericht aus dem Jahr 2007 haben 85 % der jungen Inderinnen und Indern keinen Zugang zur Sexualerziehung. Der Bericht enthüllte außerdem, dass Sexualerziehung in fünf Bundesstaaten Indiens verboten ist. Selbst konservative Länder wie der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate erlaubten die Veröffentlichung des Films mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren. In Indien, dem Land des Kamasutra und bekannt für Khajuraho, ist Sex immer noch ein Tabuthema, das nicht offen diskutiert wird.

Trotz all dieser Herausforderungen geht Akshay Kumar das Thema der Sexualerziehung im Lande furchtlos und mit größter Verantwortung an. Während seine Filme die Menschen auch weiterhin inspirieren und ihnen Auftrieb geben, bleiben Akshay Kumar und der Film OMG 2 ein Beweis für die Gestaltung einer besseren Zukunft der indischen Jugend.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2208272/OMG2_Poster.jpg

