Auden von Forbes als zu den "Best Under A Billion 2023" gehörend anerkannt

Taipeh (ots/PRNewswire) - Die Marke erhebt sich auf ein neues Niveau, indem sie

in der 5G- und Satellitenkommunikationstechnologie eine Führungsposition

einnimmt, wobei sie sich offener, vollständig kompatibler globaler

Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte verschreibt



Die Auden (https://www.auden.com.tw/en/home-en/) Group, ein führender Anbieter

von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan, gibt bekannt, dass die

Unternehmensgruppe in die "Best Under A Billion 2023"-Liste von Forbes Asia

(https://www.forbes.com/lists/asia200/?sh=1a3014362772) aufgenommen und damit

anerkennend gewürdigt wurde. Die Liste bewertet gründlich die langfristige,

zukunftsfähige Leistung des Geschäfts hinsichtlich einer Vielzahl von

Indikatoren (https://www.forbes.com/sites/ardianwibisono/2023/08/07/forbes-asias

-best-under-a-billion-2023/?sh=7903be4c7c62) und die Aufnahme von Auden in diese

Liste unterstreicht den jüngsten Erfolg des Unternehmens beim Voranbringen der

Konnektivitäts- und Telekommunikationsbranche - durch die Weiterentwicklung der

Hochfrequenz-5G-mmWave-Technologie, die Ermöglichung der Herstellung von Low

Earth Orbit (LEO) Satellitennetzwerken und das Engagement für eine globale

Zusammenarbeit in Bezug auf die Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte.