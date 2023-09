VSBLTY GIBT BEKANNT, DASS ALLES FÜR EINEN ERFOLGREICHEN START DER KI IN BRASILIEN BEREIT IST

PHILADELPHIA, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerten Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologien, freut sich, den Start seines "Store as a Medium"-Konzepts in Brasilien bekanntgeben zu dürfen. Viele Jahre Partnerschaften und Erfahrung haben dazu beigetragen, dass diese neue Chance geschaffen werden konnte. VSBLTY war in der Lage, Branchenführer mit übereinstimmenden Visionen als Partner zu gewinnen.