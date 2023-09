ARCTECH FEIERT DEN DRITTEN JAHRESTAG SEINES BÖRSENGANGS MIT EINER GLOBALEN VISION

KUNSHAN, China, 13. September 2023 /PRNewswire/-- Arctech, der weltweit führende Anbieter von solar tracker-, Montage- und BIPV-Lösungen (Bauwerkintegrierte Photovoltaik [Building Integrated Photovoltaics]), ist stolz darauf am 28. August 2020 den dritten Jahrestag seines Börsengangs an Chinas Nasdaq-ähnlichem STAR-Markt zu feiern. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht das bemerkenswerte Wachstum von Arctech und festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien.

Seit dem Börsengang hat Arctech einen außerordentlichen Erfolg erzielt und mehr als 50 GW an Solar-Nachführungs- und Montagesystemen an fast 1.500 PV-Anlagen in 40 Ländern geliefert. Die fortschrittlichen Lösungen des Unternehmens haben zur Ausweitung der sauberen und nachhaltigen Energieerzeugung auf der ganzen Welt beigetragen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel geleistet.

Arctechs Engagement für Innovation, technologische Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit hat maßgeblich zu seinen Erfolgen beigetragen. Mit einer diversifizierten Belegschaft aus über 1.300 qualifizierten Mitarbeitern hat das Unternehmen eine starke globale Präsenz aufgebaut. Die lokalen Niederlassungen von Arctech befinden sich an strategischen Standorten in Schlüsselmärkten wie China, Japan, Indien, den Vereinigten Staaten, Spanien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mexiko, Chile, Brasilien, Vietnam, Kolumbien, Argentinien und weiteren Märkten. Diese lokalisierten Niederlassungen ermöglichen es Arctech, personalisierten Support zu bieten, starke Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und die nahtlose Durchführung von Projekten sicherzustellen.

„Das Erreichen dieses bedeutenden Meilensteins ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von Arctech, die Landschaft erneuerbarer Energien zu revolutionieren", sagte Herr Cai Hao, Präsident von Arctech. „Seit unserer Notierung an der STAR-Börse haben wir ein enormes Wachstum erlebt und einen bedeutenden Beitrag zur globalen Solarindustrie geleistet. Wir sind unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihre unermüdliche Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten dankbar".