Mit jahrelanger Erfahrung in der Energietechnologie und dem Engagement für nachhaltige Innovationen ist GCLSI bestrebt, globalen Partnern bei der Umstellung auf eine nachhaltigere und kohlenstoffarme Zukunft zu helfen. Die kürzliche Inbetriebnahme der 20-GW-Anlage für hocheffiziente N-Typ-Solarzellen in Wuhu, China, im Juli dieses Jahres sowie der Beginn mehrerer internationaler Projekte unterstreichen die Entschlossenheit von GCLSI, in der gesamten Wertschöpfungskette der Solarbranche führend zu sein.

Francesco La Camera, der Generaldirektor von IRENA, und seine Delegation waren am 8. September zu einem Besuch des Future Energy Pavilion im GCL-Hauptquartier eingeladen. Während ihres Besuchs erhielten sie einen Einblick in das umfassende und organisierte Konzept des GCLSI für nachhaltige Energie und konnten aus erster Hand erfahren, wie diese neuen Energielösungen in der Praxis umgesetzt werden und welche Praktiken damit verbunden sind.

Am Eröffnungstag besuchten NEA-Direktor Zhang Jianhua und IRENA-Generaldirektor Francesco La Camera den Ausstellungsbereich von GCLSI auf dem Konferenzgelände. Sie erlangten ein umfassendes Verständnis von GCLSIs strategischer Vision für den Sektor erneuerbarer Energien und deren Ansatz für neue Materialtechnologien. GCLSI präsentierte seine Palette an erstklassigen Produkten, einschließlich ultrahocheffizienter Solarkollektoren und Energiespeicherlösungen, um die robusten Fähigkeiten entlang der gesamten grünen und kohlenstoffarmen Wertschöpfungskette zu veranschaulichen.

Exekutivpräsident Zhang Kun von GCLSI nahm an einem Dialog während des Forums teil, der sich auf den Übergang zu sauberen Energien konzentrierte. Er betonte, dass der Fortschritt dieser Umstellung nicht nur eine Verpflichtung für Energieunternehmen darstellt, sondern auch eine entscheidende Chance für zukunftsorientiertes Wachstum bietet. Um diese Vision zu verwirklichen, ist GCLSI bereit, die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie zu optimieren. Durch technologiegetriebene Innovation strebt GCLSI an, sauberere und effizientere Energielösungen anzubieten. Mit dem Ziel, dem Klimawandel entgegenzuwirken, plant GCLSI die Einführung von kohlenstoffarmen Produkten und den Aufbau globaler Partnerschaften für eine nachhaltige und grünere Zukunft.

SUZHOU, China, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI") spielte eine führende Rolle beim 4. International Forum on Energy Transition, das vom 5. bis 7. September 2023 im International Conference Hotel in Suzhou, China, stattfand.

Auf dem Weg in eine grüne Zukunft GCLSI steht im Mittelpunkt des International Forum on Energy Transition (internationalen Forums zur Energiewende)

