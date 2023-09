Getchell Gold Corp. startet unter dem Börsenkürzel GGA1 in den Handel an der Börse Frankfurt

„Wir erwarten uns von der Börsennotierung in Frankfurt eine Steigerung der Handelsliquidität sowie eine Erleichterung für institutionelle Investoren und Kleinanleger in ganz Europa, die sich an unserem Unternehmen beteiligen wollen“, erklärt Chairman und CEO Bill Wagener. „Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse, deren sachkundige Anleger traditionell stark im Junior-Goldbergbausektor investiert sind, ist eine gute Ergänzung zu unseren weiteren Notierungen an der kanadischen Börse CSE und im US-amerikanischen OTCQB-Markt und wird die Präsenz des Unternehmens an diesen wichtigen Marktplätzen stärken.“

Getchell Gold Corp. ist ein auf die Exploration und Erschließung von Goldvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das sich aktuell der Abgrenzung einer potenziellen Goldressource von wirtschaftlicher Bedeutung (Tier-1) in seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Fondaway Canyon im US-Bundesstaat Nevada, widmet.

Nach drei aufeinanderfolgenden erfolgreichen Bohrprogrammen konnte das Unternehmen das Ausmaß der historischen Ressourcen effektiv verdoppeln und das Projekt Fondaway Canyon damit zu einem der bedeutendsten Erschließungsprojekte in einer weltweit führenden Bergbauregion machen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine erste Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Projekt Fondaway Canyon veröffentlicht (die diesbezügliche Pressemeldung des Unternehmens vom 1. Februar 2023 finden Sie hier – https://getchellgold.com/news/getchell-gold-corp-files-technical-repor ...):

- Die Goldmineralisierung befindet sich knapp unterhalb bzw. direkt an der Oberfläche und begünstigt damit ein Tagebaumodell.

- Die vermuteten Mineralressourcen belaufen sich auf 38,3 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,23 g/t Au, das entspricht 1.509.100 Unzen Gold.

- Die angedeuteten Mineralressourcen belaufen sich auf 11,0 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,56 g/t Au, das entspricht 550.800 Unzen Gold.