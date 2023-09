Wirtschaft Ökonom Kirkegaard stellt Schuldenbremse infrage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom Jacob F. Kirkegaard stellt die Schuldenbremse infrage. "Ich glaube nicht, dass eine Rückkehr zu einer erfolgreichen, schnell wachsenden Volkswirtschaft möglich sein wird, wenn man die Schuldenbremse beibehält", sagte er dem "Stern".



Die Bundesregierung könne derzeit nicht auf die externen Schocks reagieren, die die deutsche Wirtschaft aktuell straucheln lassen. Kirkegaard forscht am "Peterson Institute for International Economics" und beim "German Marshall Fund" in den USA. Um wieder erfolgreicher zu werden, müsse der Staat vor allem in Infrastruktur und Digitalisierung investieren.