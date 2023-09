Fernflüge treiben Geschäft am Frankfurter Flughafen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen ist die Zahl der Passagiere im August vor allem dank einer hohen Nachfrage nach Fernflügen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Nach wie vor bleibt die Passagierzahl aber deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau - der Rückstand ist im August im Vergleich zum Juli-Wert sogar wieder etwas größer geworden. Mit knapp 5,9 Millionen Passagieren haben fast 13 Prozent mehr Passagiere den Frankfurter Flughafen genutzt als im Vorjahr, wie der im MDax notierte Flughafenbetreiber am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das seien rund 85 Prozent des Passagieraufkommens im August 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Diese hatten den Flugverkehr 2020 zeitweise fast komplett lahmgelegt und noch immer sind die Nachwirkungen eines veränderten Reiseverhaltens zu spüren./zb/stk