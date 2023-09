Die US-Notenbank trifft in der kommenden Woche ihre nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Seit März 2022 hat sich die Federal Reserve mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Ihren weiteren Kurs macht sie allerdings abhängig von der konjunkturellen Entwicklung./bgf/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

