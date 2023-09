UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 42,00 auf 40,50 Euro gesenkt. Mit dem rund 20-prozentigen Kursrückgang seit Juli preisten die Aktie des Dialysespezialisten wohl schon ein Wachstum des US-Dialysemarktes ein, das längerfristig unter den Raten der Vergangenheit liegen dürfte, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien Veränderungen in der Demografie sowie bei Nierentransplantationen und eine neue Generation von Mitteln zur Insulinsteuerung, etwa von Novo Nordisk und Eli Lilly. Sie seien effizienter gegen Diabetes und Fettleibigkeit - große Risikofaktoren chronischer Niereninsuffizienz (CKD)./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 18:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 40,95EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40,50

Kursziel alt: 42,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m