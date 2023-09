Rehovot und Tel Aviv (Israel) und London UK

Die Vidac Pharma Holding Plc wird ihre Jahreshauptversammlung persönlich und online am 29. September um 10 Uhr MEZ abhalten und die Bilanz zur Genehmigung vorlegen sowie über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe neuer Aktien für erwartete Investoren entscheiden. In den wenigen Monaten der Börsennotierung an der Hamburger und Stuttgarter Börse ist es dem Unternehmen gelungen, mit Centroderm, einem der besten spezialisierten dermatologischen Zentren in Deutschland, in Kontakt zu treten und zu kooperieren. Wir bereiten uns auf die bevorstehende Pre-Phase 3 der klinischen Studie für Aktinische Keratose vor und haben bereits den aktiven pharmazeutischen Wirkstoff (API) bestellt. Das Unternehmen erhielt von einem Biostatistiker eine ermutigende Analyse unserer explorativen Phase-2-Studie bei CTCL, einem kutanen Lymphomkrebs. Unsere auf solide Tumore ausgerichteten neuen Moleküle lieferten außergewöhnlich positive Ergebnisse in den dreidimensionalen Zellkultur-Arrays von HCS. Das Unternehmen unterzeichnete eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit dem berühmten Sheba-Krankenhaus, um diese Moleküle als Hilfsmittel für die Krebsimmuntherapie zusammen mit CART-T-Behandlungen zu testen. Einzelheiten zum Ablauf der jährlichen Aktionärsversammlungen finden Sie auf unserer Website www.vidacpharma.com.

Über Vidac Pharma:

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

