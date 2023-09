Pangea schließt Vertrag über den Erwerb von Glory Juice ab

Vancouver, British Columbia, 24. April 2023 / IRW-Press / Pangea Natural Foods Inc. (CSE: PNGA) (OTCQB: PNGAF) („Pangea“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller und Co-Verpacker von Naturkostprodukten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Aktientauschvertrag vom 12. April 2023 (der „Vertrag“) mit Glory Organic Juice Company Inc., Glory Juice Co. Vancouver Ltd. (zusammen „Glory Juice“) und den Aktionären von Glory Juice (die „Verkäufer”) abgeschlossen hat. Gemäß dem Vertrag erwirbt das Unternehmen sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Glory Juice (die „erworbenen Aktien“), und bei Abschluss des Erwerbs wird jede der Gesellschaften von Glory Juice zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens (der „Erwerb“).

Über Glory Juice

Glory Juice ist im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von Bio-Naturkostprodukten tätig. Glory Juice stellt seine Säfte sorgfältig mit 2-3 Pfund frischen Erzeugnissen in jeder Flasche ohne den Zusatz von Zucker oder Konservierungsstoffen her. Glory Juice ist der Meinung, dass es wichtig ist, was man seinem Körper zuführt, und die Verpflichtung des Unternehmens, nur Bio-Zutaten von lokalen Erzeugern zu verwenden, ist ein Beleg für sein Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit. Glory Juice unterstützt lokale Landwirte mit dem Ziel, die Kommunen zu unterstützen und umweltbelastende lange Transportwege von Lebensmitteln zu reduzieren. Die Verpflichtung von Glory Juice zu Nachhaltigkeit geht über den Einsatz von Bio-Zutaten hinaus, denn das Unternehmen fokussiert sich ebenfalls auf das Upcycling von Abfall – von Samen-Pulpa bis hin zu Obstschalen – und unternimmt damit Schritte, um die Transportwege zu verkürzen.

Das kalt pressende Entsaftungsverfahren von Glory Juice ist das Fundament seiner Geschäftstätigkeit. Anders als Zentrifugen-Entsafter, die Wärme zuführen, was zu Oxidation und Nährstoffverlust führt, konzentriert sich die kalt pressende Entsaftung von Glory Juice auf den Erhalt der gesunden Eigenschaften jedes Tropfens Saft, was die einfache Aufnahme essenzieller Vitamine, Mineral- und Nährstoffe für eine optimale Gesundheit ermöglicht.

Glory Juice ist seit mehr als neun Jahren geschäftlich tätig und verfügt über drei Einzelhandelsstandorte in Vancouver – Olympic Village, Yaletown und Coal Harbour. Das Unternehmen ist stolz auf seine Wurzeln und die Leidenschaft, welche es antreibt, frische und wohlschmeckende Säfte, Nuss- und Saatenmilch, mixbereite Smoothies, Wellness-Shots und mehr in Bio-Qualität zu kreieren. Glory Juice bietet außerdem Franchising-Optionen, Business-to-Business-Partnerschaften mit seinen Großhandelspartnern, Co-Branding und White-Label-Kapazitäten.