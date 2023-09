Britische Wirtschaft startet schwach ins zweite Halbjahr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist schwach in die zweite Jahreshälfte gestartet. Im Juli ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vormonat deutlich um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London bekannt gab. Der Rückgang folgt allerdings auf einen Zuwachs um 0,5 Prozent im Juni. Im Dreimonatszeitraum bis Juli stieg das BIP um 0,2 Prozent.

