Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre in den Abendstunden mit Govee Außenbeleuchtung

HONG KONG, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, kündigt die Verfügbarkeit der Govee Outdoor Neon Rope Lights an. Der Outdoor Lightstrip ist in Längen von 10 Metern erhältlich und funktioniert ähnlich wie die Indoor-Version . Der LED-Lightstrip ist sehr flexibel und lässt sich komfortabel verlegen. In den 10m langen LED-Streifen verfügt es 840 LEDs und sie können 16 Millionen Farben darstellen. Die Outdoor-Version ist vor Wasser geschützt nach dem Standard IP67. Sie können mit dem Lightstrip eine Wohlfühlatmosphäre in den Gärten, Terrassen oder Wege schaffen. Der Lightstrip lässt sich über die Govee Home App und Sprachsteuerung per Alexa und Google Assistant steuern.