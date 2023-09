Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 31,27EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein beschleunigtes US-Zulassungsverfahren für das Morphosys-Mittel Tulmimetostat gegen Gebärmutterkrebs hat den Anlegern am Mittwochmorgen gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere des Antikörperspezialisten bei hohem Umsatz im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,8 Prozent empor.

AKTIE IM FOKUS Morphosys steigen - Tulmimetostat in USA in Schnellprüfung

