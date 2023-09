Zoom hatte in der Corona-Pandemie wegen des Trends zum flexiblen Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro stark zugelegt. Inzwischen gibt es aber scharfe Konkurrenz etwa durch WebEx von Cisco, Slack von Salesforce, Teams von Microsoft und Meet von Google. Zoom hat daher sein Angebot um vernetzte Konferenzräume, Cloud-Calling-Produkte und Online-Webinare erweitert. Am Montag, dem 21. August 2023, veröffentlichte Zoom die Zahlen zum zweiten Quartal, welches am 31. Juli endete. Dabei konnte ein Anstieg des Umsatzes um 3,6 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar präsentiert werden. Dies lag über den Erwartungen der Analysten von 1,12 Milliarden US-Dollar. Ohne Sondereinflüsse stieg der Gewinn pro Aktie auf 1,34 US-Dollar. Weiters wird für das dritte Quartal 2023 mit einem Gewinn über Markterwartungen gerechnet.

Der einstige Highflyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein All Time High am 19. Oktober 2020 bei 588,84 US-Dollar markiert. Die darauffolgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 61,77 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist die Aktie mit einem Minus von über 89 Prozent wieder dort angelangt, wo sie vor dem Höhenflug notierte. Zum Börsengang am 18. April 2019 notierte der Wert am All Time Low bei 59,94 US-Dollar. Der Anfang August 2021 gebildete Abwärtstrend wurde Ende Mai 2022 durchbrochen. Der Kurs zeigte aber nur kurz Stärke und sackte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 22. August 2022 erneut ab. Weiters markiert dieser 22. August den Start eines immer noch intakten Abwärtstrends. Es sieht aktuell aber danach aus, als könnte das Papier von Zoom den Abwärtstrend überwinden. Demnach wurde die obere Begrenzung des Trends kurzfristig überschritten und zusätzlich hält sich der Kurs im Bereich des Kernsupports von 70,44 US-Dollar. Das Chartbild kann auch dahin interpretiert werden, dass eine Bodenbildung im Gange ist, die eventuell von einer Aufwärtssequenz abgelöst werden könnte.

Zoom Video Communications, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: