UBM verstärkt Management dauerhaft um Direktorium

Wien (ots) - Vierköpfiges Direktorium transportiert die Strategie auf operativer

Ebene in die Projekte.



Wie anlässlich der Ankündigung des Rücktritts von Martin Löcker am 19. Mai 2023

bekannt gegeben, hat ein vierköpfiges Direktorium interimistisch seine Aufgaben

übernommen. Ab 1. November 2023 übernimmt nun Peter Schaller die Rolle des

technischen Vorstands (CTO). Das Direktorium wird ab diesem Zeitpunkt den

Gesamtvorstand weiterhin unterstützen, die vorgegebene Strategie auf operativer

Ebene in die Projekte zu transportieren und diese kontinuierlich bis zur

Fertigstellung und dem Verkauf zu begleiten. Thomas G. Winkler, CEO der UBM

Development AG: "Ich bin stolz, dass die UBM so stark aufgestellt ist, dass sie

Schlüsselbereiche für die Zukunft der Gruppe ausschließlich intern besetzen

kann."



Das Direktorium setzt sich aus Bernhard Egert (Timber Construction und

Greenbuilding), Roman Ehrentraut (Technical), Franz Sonnberger (Controlling) und

Andreas Zangenfeind (Investment Management) zusammen.