Zara-Mutter Inditex verdient deutlich mehr - Guter Start in Herbst-Winter-Saison

ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Bekleidungskonzern Inditex reiht sich in die Riege europäischer Modemarken mit gut laufenden Geschäften ein. Die Frühjahr-Sommer-Kollektionen seien sehr gut bei den Kunden angekommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Umsatz und operativer Gewinn des Unternehmens, zu dem Marken wie Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius und Zara gehören, stiegen im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Juli) kräftig. Und auch mit dem Start in die zweite Jahreshälfte ist das Management zufrieden. Die Aktien gaben am Vormittag in einem schwächelnden Gesamtmarkt um gut ein Prozent nach, nachdem sie tags zuvor auf das höchste Niveau seit 2017 gestiegen waren. 2023 haben sie bereits um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen kämen gut an, hieß es weiter. Der Umsatz stieg in den ersten Wochen des dritten Geschäftsquartals, konkret vom 1. August bis 11. September, zu konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich um 14 Prozent.