Name des Unternehmens Lasengle Inc. Standort 3-6-28 Aobadai, Meguro-ku, Tokio 153-0042, Japan President and Representative Director Yoshinori Ono Gründung 2021 Kapital 10.000.000 Yen Aktionäre Aniplex Corporation 100 %

TOKIO, 13. September 2023 /PRNewswire/-- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) bietet jetzt das 2D-Kampfspiel MELTY BLOOD: TYPE LUMINA im Rahmen der PlayStation BIG GAMES BIG DEALS an.

