PARIS (dpa-AFX) - Ein für Freitag angekündigter Streik der Fluglotsen in Frankreich mit Auswirkungen auch für Deutschland ist abgewendet. Man habe eine Einigung mit der Zivilluftfahrtbehörde DGAC erzielt, so dass die Streikandrohung vom Tisch sei, teilte die Fluglotsengewerkschaft SNCTA mit. Die Gewerkschaft hatte für die Lotsen Lohnerhöhungen zum Inflationsausgleich verlangt.

Streik der Fluglotsen in Frankreich am Freitag abgewendet

