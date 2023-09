DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Beteiligungen an dem Mobilfunker 1&1 AG und an dem Webhosting-Anbieter Ionos allein entsprächen zu aktuellen Marktpreisen gerechnet in etwa der Marktkapitalisierung des Internetkonzerns selber, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Kursziel ergebe sich unter Berücksichtigung des potenziellen Aufwärtspotenzials der beiden Tochterunternehmen und des Werts der nicht börsennotierten Vermögenswerte von United Internet./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m