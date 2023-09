Pangea Natural Foods Inc. verpflichtet Quinn Hughes von den Vancouver Canucks als Markenbotschafter

Pangea Natural Foods Inc. wurde im April 2021 von Pratap Sandhu gegründet und ist ein Naturkostunternehmen mit Sitz in Vancouver. Pangea Natural Foods, das vor Kurzem in das Sortiment der Naturkostkette Choices Markets aufgenommen wurde, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Einjahresvertrag mit dem Canucks-Verteidiger Quinn Hughes als Markenbotschafter abgeschlossen hat.

Über Hughes:

Hughes spielte während seiner Collegezeit an der University of Michigan Hockey, bevor er in der Saison 2018-2019 sein NHL-Debüt für die Canucks gab. In seiner Rookie-Saison erzielte Hughes 8 Tore und 45 Assists, was einer beeindruckenden Gesamtzahl von 53 Punkten in 68 Spielen entspricht. Dank seiner unglaublichen Leistung wurde er für die Calder Trophy nominiert, die an den besten Rookie der NHL verliehen wird.

Quinn Hughes wird eine monatliche Gutschrift in Höhe von 400 $ auf Pangea-Produkte erhalten und eng mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Pangea zusammenarbeiten, um spezifische Produkte zu entwickeln, die auf sein Ernährungs- und Fitnessprogramm abgestimmt sind.

Pangea Natural Foods Inc. ist begeistert, diese aufregende Partnerschaft mit Quinn Hughes als geschätztem Markenbotschafter anzutreten. Mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für das Spiel verkörpert Hughes perfekt das Engagement von Pangea Natural Foods Inc. für eine gesunde und natürliche Lebensweise.

Über: (CSE: PNGA) ist ein in Vancouver ansässiges Naturkostunternehmen, das qualitativ hochwertige Lebensmittel herstellt und vertreibt, die nahrhaft und frei von GVO-Zutaten, Füllstoffen, Antibiotika, Hormonen und biotechnologisch hergestellten Zutaten sind. Pangea bietet eine breite Palette an wohlschmeckenden, innovativen Lebensmitteln an, die aus nachhaltiger Produktion stammen und „Powered by the Earth“ sind.

Zu den Vorzeigeprodukten von Pangea gehören die Pangea Plant-Based Patties, Pangea Old Fashioned Ghee, Pangea Energy Gel und der Pangea Munchie Mix, die auf der Website des Unternehmens und in über 500 führenden nationalen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften erhältlich sind, darunter Loblaws, Save-on-Foods, Sobeys, IGA Marketplace, Fresh Street Market, Choices Markets und Whole Foods, sowie auf ausgewählten Flügen von Air Canada und WestJet.