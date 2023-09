LUORO, BBDOGuerrero und CleanHub bilden Anti-Plastik-Allianz (FOTO)

Köln (ots) - Vor zwei Monaten haben das Kölner Handelsunternehmen LUORO und die

philippinische Werbeagentur BBDO Guerrero ihre gemeinsame Zusammenarbeit

bekanntgegeben, um "The Dissolving Bottle", ein neuartiges festes Shampoo in

Flaschenform, nach Deutschland und in die EU zu bringen.



Gemeinsam will man "The Dissolving Bottle" als nachhaltigere Alternative zu

herkömmlichen Flüssigshampoos, die traditionell in Plastikflaschen verpackt

sind, in deutschen Haushalten etablieren und damit ein umweltbewussteres

Konsumverhalten im Bad anstoßen.