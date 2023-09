Ripple will "bis zum bitteren Ende" gegen die SEC-Klage kämpfen

Ripple bestreitet diese Behauptungen und beharrte darauf, dass XRP nicht als Wertpapier angesehen werden könne und eher einem Rohstoff gleiche. Im Juli entschied US-Bezirksrichterin Analisa Torres in einem Grundsatzurteil, dass der Token nicht notwendigerweise ein Wertpapier sei.

"Wir haben auch in diesem Rechtsstreit Klarheit bekommen. Und das Gerichtsurteil in diesem Fall besagt ganz klar, dass XRP kein Wertpapier an sich ist, was uns die Türen öffnet, um unser Geschäft auszuweiten – nicht nur in den USA, sondern weltweit", sagte Long.

Ripple ist nicht das einzige Krypto-Unternehmen, das in Rechtsstreitigkeiten mit der SEC verwickelt ist. Auch gegen die Kryptobörsen Binance und Coinbase sind in den USA Gerichtsverfahren im Gange.

Die Kryptowährung XRP hat seit Jahresbeginn um rund 41 Prozent zugelegt. Am Mittwochnachmittag notiert die nach Marktkapitalisierung sechstgrößte Kryptowährung der Welt leicht im Plus bei 0,48 US-Dollar pro Coin.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

