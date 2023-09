Solo Brands arbeitet mit Locus Robotics zusammen, um die Effizienz der Auftragsabwicklung zu optimieren

WILMINGTON, Mass., 13. Sept. 2023 /PRNewswire/ -- Solo Brands, Inc., eine renommierte globale Lifestyle-Marke, die sich verpflichtet hat, ihren Kunden außergewöhnliche Produkte zu liefern, und Locus Robotics, ein weltweit führender Anbieter von Autonomous Mobile Robots (AMRs) für die Lagerautomatisierung, geben ihre strategische Partnerschaft zur Optimierung und Rationalisierung ihrer Auftragsabwicklung durch den Einsatz von 16 hochmodernen, KI-gestützen Autonomous Mobile Robots (AMRs) im Abwicklungslager von Solo Brands in Mexicali, Mexiko, bekannt. Der Einsatz ist auch der erste AMR-Einsatz von Locus in der Region Mexiko.

Globale Lifestyle-Marke setzt 16 innovative, KI-gestützte AMRs am Standort Mexicali, MX, ein

Die KI-gestützten LocusBots arbeiten nahtlos mit den menschlichen Arbeitern zusammen und erweitern deren Fähigkeiten, wodurch unproduktive Laufzeiten und die körperliche Belastung durch das Heben von Behältern und das Schieben schwerer Karren vermieden werden, was die Qualität des Arbeitsplatzes und die Sicherheit der Arbeiter insgesamt erheblich verbessert.

"LocusBots arbeiten kollaborativ mit den Mitarbeitern von Solo Brands zusammen, erhöhen die Produktivität, verbessern die Sicherheit und helfen, die betriebliche Leistung zu steigern", so Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Wir freuen uns sehr, mit Solo Brands zusammenzuarbeiten, um die Kommissionierung zu beschleunigen, die Arbeitskosten zu senken und den Kunden ein tolles Erlebnis zu bieten."

In der heutigen schnelllebigen und wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft ist eine effiziente Auftragsabwicklung ein wichtiger Faktor für die Kundenzufriedenheit. Die Entscheidung von Solo Brands, mit Locus Robotics zusammenzuarbeiten, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die betriebliche Effizienz zu optimieren, die Auftragsabwicklungszeiten zu verkürzen und die rechtzeitige Lieferung an Kunden weltweit zu gewährleisten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Locus Robotics, um unsere Auftragsabwicklung zu revolutionieren", so Brett Kulesza, Operations Vice President von Solo Brands. "Die Integration dieser fortschrittlichen AMRs wird nicht nur die Geschwindigkeit und Genauigkeit unserer Auftragsabwicklung erhöhen, sondern auch unsere engagierten Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, was unsere Gesamteffizienz weiter steigert."

Mit dem Einsatz dieser 16 AMRs von Locus Robotics ist Solo Brands nicht nur in der Lage, seine Auftragsabwicklung heute zu optimieren, sondern auch nahtlos zu skalieren, wenn die Nachfrage in Zukunft steigt. Die Partnerschaft spiegelt das Engagement von Solo Brands für Innovation und kontinuierliche Verbesserung wider.

