Vanadium war viele Jahrzehnte ein langweiliges Metall, dass die Stahlindustrie nutzte und bis heute nutzt. Etwa 85 Prozent der Produktion wanderte in die Werke und diente zur Verstärkung des Stahls. Doch mit der Wende zu Erneuerbaren Energien gewinnt das Metall an Bedeutung. Die Nachfrage nach Vanadium als Energiespeicher soll in den kommenden Jahren um den Faktor zehn bis 20 steigen. Dabei ist das Metall Lithium in mehrfacher Hinsicht überlegen und könnte wegen der vielen geopolitischen Konflikte zu einem kritischen Faktor in Sachen Energiesicherheit werden.