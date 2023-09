Wirtschaft Regierung sieht weiter kaum Hinweise auf wirtschaftliche Belebung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht weiter kaum Hinweise auf eine wirtschaftliche Trendwende in Deutschland. "Insgesamt deuten die aktuellen Konjunkturindikatoren noch keine nachhaltige Belebung in den kommenden Monaten an", heißt es im Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums für September, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.