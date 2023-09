BKK Pfalz wird 100 (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Am 1. September 1923 wurde die "Betriebs-Krankenkasse Knoll

& Co. Ludwigshafen a/Rh." gegründet. Die spätere BKK Knoll und heutige BKK Pfalz

hat ihren Sitz also seit 100 Jahren in Ludwigshafen. Das Ziel damals wie heute:

die optimale Versorgung der Versicherten in allen Lebenslagen - von der Geburt

bis ins hohe Alter.



Für Vorstandsvorsitzenden Andreas Lenz bietet das Jubiläum Anlass,

zurückzuschauen: "Es sind bewegte Zeiten, auf die wir zurückblicken. Ein ganzes

Jahrhundert mit historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Höhen und

Tiefen: Weltwirtschaftskrise, Weimarer Republik und die schrecklichen Jahre des

Nationalsozialismus, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, Kalter Krieg und

Wiedervereinigung. Die zurückliegenden Jahre waren geprägt vom immer schnelleren

Takt der Veränderungen, sei es durch etliche Gesundheits- und Pflegereformen,

die Digitalisierung oder die Pandemie."