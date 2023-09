FAZ-Institut Plansecur gehört zu Top 3 beim Kundenwohl

Kassel (ots) -



- FAZ-Institut vergibt Auszeichnung "Hohes Kundenwohl 2023" an Plansecur.

- Social Listening: Analyse von Kundenstimmen im Internet platziert Plansecur

weit oben.

- Heiko Hauser: "Die Auszeichnung hat sich unsere Beraterschaft wohlverdient,

weil sie beweist, wie stark ihnen das Kundenwohl am Herzen liegt."



Plansecur zählt zu den drei führenden Anbietern auf seinem Gebiet gemessen an

der Kundenzufriedenheit - dies ist ein Schlüsselergebnis einer aktuellen Studie

"Hohes Kundenwohl 2023", die das FAZ-Institut veröffentlicht hat. Bewertet

wurden die Kundenzufriedenheit, die Beratungsqualität aus Kundensicht, die

Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundschaft, die Anerkennung des Unternehmens

in seinem Markt und das Vertrauen in die Marke.