Wirtschaft Dieselpreis steigt deutlich - auch E10 teurer

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche gestiegen. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,889 Euro und damit 1,5 Cent mehr als in der Vorwoche, wie eine ADAC-Sprecherin am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte.