Alvarez & Marsal expandiert nach Österreich mit Branchenexperten Bernhard Engel als Managing Director

Wien/Frankfurt (ots) - Alvarez & Marsal (A&M)

(https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit führendes

Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von Bernhard Engel zum Managing

Director und die Eröffnung seiner österreichischen Niederlassung bekannt. Die

strategische Entscheidung unterstreicht das Bestreben von A&M, die steigende

Nachfrage nach Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und M&A-Beratung in der

Region zu bedienen.



Bernhard Engel (https://www.linkedin.com/in/bernhard-engel-923360150/) wird von

Wien aus das Österreich- und CEE-Geschäft von A&M leiten. Gleichzeitig wird er

in enger Zusammenarbeit mit Managing Director David Edmonds

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/david-edmonds) als Co-Lead für ein

Senior Team des Financial Industry Advisory Services (FIAS) zusammen in der

DACH-Region verantwortlich sein. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem

fundierten Fachwissen im Finanzdienstleistungssektor zählt er zu den Experten

der Branche. Seine Expertise erstreckt sich auf Performance-Steigerung,

Bilanzoptimierung und Wertschöpfung durch M&A-Deals im

Finanzdienstleistungssektor.





Vor seinem Eintritt bei A&M war Bernhard Engel CEO von AxFina, einem Unternehmenin Private Equity-Besitz tätig, sowie als FS Industry and Deals Leader bei PwC.Bei PwC hat er maßgeblich dazu beigetragen, einen interdisziplinärenGeschäftsbereich für Transaktionen in Österreich und CEE aufzubauen. Davor warer als Head of Capital Management and Credit Treasury bei UniCredit tätig, wo erBanken in der Ukraine und in Kasachstan durch Garantietransaktionenrestrukturierte.Bernhard Engel hat Pionierarbeit bei Transaktionen von notleidenden Kreditenüber synthetische und echte Verkaufsstrukturen in der DACH-Region geleistet.Darüber hinaus strukturierte und emittierte er eine der größten Verbriefungenzur Kapitalbeschaffung aus in Höhe von 8 Milliarden Euro und führte die ersteNPL Portfolio Transaktion in Österreich durch. Mit mehr als 100 erfolgreichenTransaktionen, Restrukturierungen und Optimierungsprogrammen in Europa, sowohlals Berater, Auftraggeber als auch Investor, hat er sich als anerkannter Experteetabliert.Bernhard Engel (https://www.linkedin.com/in/bernhard-engel-923360150/) sagt:"Bei meiner Rückkehr in das wettbewerbsintensive Beratungsgeschäft, hat mich derpragmatische, praxisorientierte Ansatz angezogen, der A&M auszeichnet. DieseDoppelrolle in Österreich ist eine aufregende Gelegenheit, meine Erfahrung dabeieinzubringen, nicht nur um unsere Kunden in der DACH-Region aus dem BereichFinancial Services eng mit dem Wissen zu unterstützen, das sie benötigen,sondern auch dabei, ein erstklassiges Team aufzubauen, um das Wachstum in ganz